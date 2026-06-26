5月、新潟県長岡市で酒気を帯びた状態で車を運転し、追突事故を起こして現場から逃げた疑いで、市内に住む無職の48歳の男が逮捕されました。 危険運転致傷などの疑いで逮捕されたのは、長岡市千手の無職の男（48）です。 男は5月23日午後6時前、長岡市永田町の国道8号・長岡東バイパスで酒気を帯びた状態で普通自動車を運転し、軽自動車に追突したにも関わらず現場から逃走した疑いがもたれています。 この事故で軽自動車を運