大阪府は、2025年大阪・関西万博の閉幕後もそのレガシーを継承するため、ミャクミャクモニュメント「いらっしゃい」の第1期の設置場所を決定したと発表しました。 大阪・関西万博の会期中には、会場の東ゲートに「いらっしゃい」、西ゲートに「わくわく」のミャクミャクモニュメントが設置されていました。 東ゲート側にあった「いらっしゃい」の像が設置されるのは、大阪市中央区の道頓堀商店街にある