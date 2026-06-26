天皇皇后両陛下はオランダ・ベルギー公式訪問を終え、先ほど、羽田空港に到着し帰国されました。天皇皇后両陛下を乗せた政府専用機は26日午後2時半すぎ、羽田空港に到着しました。26日は雨天のため、出迎えは羽田空港内の貴賓室で行われました。両陛下はおよそ13時間半のフライトの疲れも見せず、出迎えられた秋篠宮ご夫妻に、にこやかに挨拶をされました。また、高市首相も出迎えました。続いて両陛下は駐日オランダ大使のベスホ