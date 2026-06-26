お笑いトリオ、パンサーの尾形貴弘（49）が26日、自身のインスタグラムを更新。FIFAワールドカップ2026（W杯）北中米大会のスウェーデン戦を応援した様子を掲載した。日本は25日（日本時間26日）、スウェーデンと引き分け、グループ2位で決勝トーナメント進出を決めた。決勝トーナメントではブラジルと29日（日本時間30日）に対戦する。尾形は「日本は一回も負けてない！！！よく戦ってくれたよ！胸を張って言わせてください！！