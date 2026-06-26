東京時間に伝わった指標・ニュース ※経済指標 【日本】 東京消費者物価指数（6月）08:30 結果1.7% 予想1.6%前回1.4%（前年比) 結果1.6% 予想1.6%前回1.3%（生鮮食料品除くコア・前年比) ※要人発言やニュース 【イラン情勢】 トランプ米大統領 海峡は開かれている。イランが米国の農産物を購入してくれる 【韓国】 韓国政府が29日に投資会合開催、SKとサムスンのCEOが参加 SK