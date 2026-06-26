歌手の近藤真彦（61）が25日深夜放送のTOKYO FM「TOKYO SPEAKEASY」（月〜木曜深夜1・00）に出演。作詞家で音楽プロデューサーの秋元康氏（68）とトークを展開した。話題は、近藤が1987年「日本レコード大賞」を受賞したヒット曲「愚か者」に。同曲は、作家の伊集院静さん（23年死去）が「伊達歩」名義で作詞を手掛けた。秋元氏が「すてきな人だったよね」としみじみ語ると、近藤は「ちょっとお酒癖が悪い」と返答。秋元氏も