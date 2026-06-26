総務省消防庁によりますと、台風に伴う大雨の影響で、奈良県で1人が重傷、鹿児島県で3人が軽いけがをしたほか、九州から近畿地方にかけての2府8県、32市町村のおよそ104万人に避難指示が出ています。総務省消防庁によりますと、台風7号と梅雨前線の影響で広い範囲で大雨になっていて、奈良県で1人が重傷、鹿児島県で3人が軽いけがをしたほか、奈良県、福岡県、鹿児島県であわせて32棟に床上浸水の被害が出ています。また、広い範囲