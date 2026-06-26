FIFAワールドカップ2026サッカー日本代表は、スウェーデンと引き分け、決勝トーナメント進出を決めました。日本サポーターは次のブラジル戦に大きなエールを送っています。日本時間26日、グループステージ第3戦で、日本代表はスウェーデンと1対1で引き分けました。F組2位で決勝トーナメント進出を決め、次はブラジルと対戦します。記者「試合は同点でしたが、日本サポーターは次のブラジル戦に向けて盛り上がっています」日本サポ