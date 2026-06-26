「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」の２６日午後２時現在で、セレスが「買い予想数上昇」で２位となっている。 ２５日の取引終了後に、２６年１２月期の連結業績予想について、最終利益を１６億円から５９億円（前期比２．４倍）に上方修正し、期末一括配当予想を６０円から９０円（前期８０円）へ増額修正した。持ち分法適用関連会社であるビットバンクに関する基本合意書をＳＢＩホールデ