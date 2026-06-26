愛知製鋼が下げ幅を縮小し一時プラスに転じる場面もあった。午後２時ごろに、保有する投資有価証券の一部を売却したことに伴い、２７年３月期単独決算で投資有価証券売却益５５億８６００万円を特別利益として計上すると発表しており、これを好材料視した買いが入っている。 出所：MINKABU PRESS