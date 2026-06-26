雨のため始発から運転を見合わせていたJR山口線の新山口駅～山口駅は通常運行になりました。【山口駅～益田駅の運転再開予定】■益田駅方面山口駅 午後2時30分発 宮野行き山口駅 午後6時4分発 益田行き■新山口駅方面宮野駅 午後2時50分発 山口行き益田駅 午後4時36分発 山口行き（26日 午後2時15分現在）