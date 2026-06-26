26日午前、横浜駅の構内で柱に設置された電子看板から白煙が出る火事がありました。ケガ人はいませんでした。警察や消防によりますと、26日午前11時ごろ、横浜駅の構内で駅員から「広告から煙が上がっている」などと119番通報がありました。現場は、京急本線・横浜駅の中央改札前の通路で、柱に設置されていた電子看板の広告から白煙が出たということです。煙はすぐに消し止められたということで、ケガ人はおらず、列車の運行に影