NPBは26日、この日マツダスタジアムで開催を予定していた広島対阪神の試合が、雨天のため中止となったことを発表しました。ホームの広島は24日の巨人戦から間に一日挟み、2試合連続で中止に。阪神は24日に甲子園で開催予定だったヤクルト戦から3試合連続で試合が実施されないことになりました。