◇サッカーFIFAワールドカップ グループステージF組 第3節 日本 1-1 スウェーデン(日本時間26日、ダラス・スタジアム)サッカー日本代表がグループステージ最終戦のスウェーデンに1-1の引き分けで、勝ち点5の組2位でグループステージ突破が決定。試合直後、森保一監督が選手を集めて言葉を述べ、チームの気を引き締めました。後半11分に前田大然選手の得点で先制に成功。その後、直後に追いつかれ、試合終盤にはスウェーデンの猛攻