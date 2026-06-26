◇プロ野球セ・リーグDeNAー巨人（6月26日、横浜スタジアム）巨人の笹原操希選手が横浜スタジアムに合流しています。笹原選手は去年オフに育成契約となり、なんとかもう一度支配下へ、と努力を重ねてきました。気持ちがきれそうになる時もありましたが、「努力していれば、見てくれる人は見てくれる」と諦めずに2軍で結果を出し続け、6月25日に再び、支配下契約に。この日も横浜スタジアムに早めに入り、トレーナーとトレーニン