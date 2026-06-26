サッカー北中米Ｗ杯を「ＤＡＺＮＪＡＰＡＮ」の現地レポーターとして伝えている女優・影山優佳が、２６日に日本−スウェーデン戦の配信番組に出演後、ＳＮＳを更新した。「内田さんと写真を撮っていただきました！」と記し、ＤＡＺＮ中継で共演している内田篤人氏とのツーショットをアップした。スタンドで影山が両手でピースサイン、内田氏がのんびりとした表情で写っている。日本戦ごとに２Ｓを撮影しており、内田が毎