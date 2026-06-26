日本野球機構（ＮＰＢ）は２６日、「ナミックスフレッシュオールスターゲーム２０２６」（７月２７日、ハードオフ新潟）に出場する選手を発表し、セ・リーグ選抜として阪神から茨木秀俊投手（２２）、谷端将伍内野手（２２）、岡城快生外野手（２３）が選出された。３選手は球団ホームページでコメントを発表した。茨木「高校時代を過ごした新潟県での開催ということで、とても楽しみです。ファンの皆さんの前で、いいプレー