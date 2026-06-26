【モデルプレス＝2026/06/26】女優の松田美由紀の長女でアーティストの松田ゆう姫が6月24日、自身のInstagramを更新。海での写真を披露し、話題となっている。【写真】芸能一家38歳長女「脚の長さ異次元」プールサイドでの黒水着姿◆松田ゆう姫、プールサイドで美スタイル披露松田は「ダイビングにパラセーリングにウミガメに 初めての経験を沢山してきました」とつづり、写真を複数枚投稿。真っ青な空を背景にプールサイドに立つ