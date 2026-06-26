【モデルプレス＝2026/06/26】EXILE TAKAHIROと、女優で妻の武井咲が27日、それぞれnstagramストーリーズを更新。同じ写真を投稿し、話題を集めている。【写真】「癒される」と話題・芸能人夫婦のお揃い投稿◆TAKAHIRO＆武井咲夫婦、同じ写真を投稿この日、TAKAHIROと武井は、アスファルトの地面に落ちる落ち葉の写真を投稿。落ち葉は3つの穴が開いており、「おぉぉぉおぉぉ」や「わぁぁぁあぁぁ」とまるでエドヴァルド・ムンクの