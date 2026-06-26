女優の波瑠(35)が25日、自身のインスタグラムを更新。浴衣姿を公開した。 【写真】いつまでもお美しい～涼やかな浴衣 「夏のアートアクアリウム2026開催記念イベントにお招きいただきました」と報告。「幻想的な空間でゆらめく金魚たちが迎えてくれます。夏の銀座で美しい金魚たちに癒されること間違いなしです」とつづり、朝顔の柄が入った浴衣姿で金魚アートを見つめる写真を添えた。 フォロワӦ