KOSPI（韓国総合株価指数）は26日の取引時間中に一時8％を超える急落となり、売買を一時停止するサーキットブレーカーが発動された。これに先立ち、KOSPI200先物指数が5％以上下落して売りサイドカーも発動されるなど、韓国市場はパニック相場の様相を呈した。韓国取引所は同日午後0時10分12秒から20分間、有価証券市場の売買を停止した。KOSPIが前日終値比で8％以上下落した状態が1分以上続き、サーキットブレーカー発動の要件を