トルコ―米国前半、ゴールを決めるトルコのギュレル（手前）＝ロサンゼルス（ロイター＝共同）トルコが終了間際に決勝点を奪った。0―1の前半10分にギュレルが同点ゴールを決め、同31分に左サイドから崩して勝ち越した。守勢に回った後半に追い付かれたが、追加タイムにアイハンがこぼれ球を押し込んだ。米国は後半4分にバーハルターの得点で2―2としたが、最後に自陣ゴール前の混戦で守備陣の対応が遅れて失点した。（共同）