NEXCO西日本によりますと、雨の影響で、山陽自動車道の岡山IC～笠岡IC間で上り・下りともに通行止めになっていましたが、午後1時20分に解除されました。 また、山陽自動車道の倉敷JCT～早島IC間の上り・下りと、岡山自動車道の岡山JCT～賀陽IC間の上り・下りともに午後1時20分に解除されたということです。