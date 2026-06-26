国際航空運送協会（IATA）のウィリー・ウォルシュ事務総長は、日本の国際観光旅客税（出国税）引き上げについて、「旅行費用が高くなるようなことはすべてマイナス」と批判した。国際航空運送協会（IATA）の年次総会が開催された、ブラジル・リオデジャネイロで、アジア太平洋地域のメディア関係者によるグループインタビューで答えた。出国税は現在、日本から出国する人全員を対象に1,000円を徴収している。7月1日からは3,000円に