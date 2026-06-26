6月26日、サッカーW杯の熱戦に列島が沸く中で伝えられたのは、人気俳優の衝撃的なニュースだった。【写真】村上虹郎の“セクハラ騒動”に巻き込まれた大人気女優交際女性に暴行、全治1か月以上の重傷傷害の疑いで書類送検されたことが判明したのは、村上虹郎（29）。NHK連続テレビ小説『カムカムエヴリバディ』やNetflixドラマ『今際の国のアリス』、実写映画『東京リベンジャーズ2』など多くの話題作に出演し、日本アカデミー