サッカーワールドカップで、グループリーグを2位で突破した日本代表の決勝トーナメントの初戦の相手はブラジルに決まりました。これを受けてブラジルメディアからは、「大きな挫折を味わった相手だ」と警戒する声も出ています。ブラジルの有力紙「フォーリャ・デ・サンパウロ」は、昨年10月の親善試合でブラジルが日本に逆転負けしたことに触れ、「大きな挫折を味あわされた相手だ」と警鐘を鳴らしています。一方、大手スポーツ紙