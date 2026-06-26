カンボジアの特殊詐欺拠点オーナーとみられる佐々木裕介容疑者（38）が逮捕された事件で、愛知など6県警合同捜査本部は26日、関係先として、埼玉県川口市の指定暴力団住吉会系事務所を組織犯罪処罰法違反容疑で家宅捜索した。