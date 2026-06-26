日本野球機構は26日、『ナミックス フレッシュオールスターゲーム2026』の出場選手を発表した。昨季まではイースタン選抜、ウエスタン選抜に分かれて対戦したが、今季はセントラル・リーグ選抜、パシフィック・リーグ選抜に分けて対戦。オイシックスの選手はセントラル・リーグ選抜、ハヤテの選手はパシフィック・リーグ選抜に入った。7月27日（月）HARD OFF ECOスタジアム新潟で行われる。▼ セントラル・リーグ選抜【監督】