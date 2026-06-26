ジュクール／アシェット デセール 岡山と香川の注目グルメを紹介するほっとマルシェです。今回は、豪華なスイーツでちょっと背徳感も感じつつ気分をアゲていきましょう。岡山から、イートインでケーキが豪華になるお店を紹介します。 岡山市南区の「ジュクール」です。店内には色とりどりの可愛らしいケーキや香ばしい焼き菓子などがたくさん並んでいます。 こちらで人