ちょっとカフェ／鬼がかりシーズン2 鬼がかったシュークレープ・クリーム多めのアイス大福 ごろごろ果肉のドラゴンフルーツ 岡山と香川の注目グルメを紹介するほっとマルシェです。今回は、豪華なスイーツでちょっと背徳感も感じつつ気分をアゲていきましょう。香川から、ビバ甘党！クリーム盛り盛りのクレープを紹介します。 JR高松駅の目の前、高松シンボルタワ