フジ・メディア・ホールディングスとSBIグループは、コンテンツ事業などでの提携に向けた検討を開始したと発表しました。発表によりますと、フジ・メディア・ホールディングスとSBIグループは、コンテンツ・IP関連領域における投資・事業開発やリアルイベントやデジタルサービスにおける連携などを視野に戦略的な業務提携の実現に向けた協議・検討を開始したということです。両グループは、お互いの経営資源を活用し、新たな価値創