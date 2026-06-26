タレント重盛さと美（37）が25日深夜放送のテレビ朝日系「あざとくて何が悪いの？」（木曜深夜0時45分）に出演。モテる人の恋愛相談について語った。番組では「あざとい＝男性の勘違い？」という男女の視点の違いを検証した。街の声では気になる男性ではないからこそ気軽に話せるという女性も多かった。Da−iCEの花村想太（35）は「異性に恋愛相談ってするんですか」と聞くと、重盛は「モテない女の子は男の子に恋愛相談すると思い