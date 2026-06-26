162.86エンベロープ1%上限（10日間） 162.10ボリンジャーバンド2σ上限（21日間） 161.64現値 161.2410日移動平均 161.00一目均衡表・転換線 160.6121日移動平均 160.35一目均衡表・基準線 159.63エンベロープ1%下限（10日間） 159.13ボリンジャーバンド2σ下限（21日間） 158.50100日移動平均 157.97一目均衡表・雲（上限） 157.88一目均衡表・雲（下限） 156.4