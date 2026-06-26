巨人の園田純規投手、小浜祐斗内野手、皆川岳飛外野手が２６日、フレッシュ球宴（ＨＡＲＤＯＦＥＣＯスタジアム新潟）に選出された。また、セントラルリーグのコーチとして石井琢朗２軍監督も出場する。育成の園田は今季はファームで１１試合に登板して５勝３敗、防御率３・１４となっている。またルーキーの小浜は現在１軍に合流。１軍ではここまで１１試合に出場して３１打数６安打、打率２割１分４厘。また同じくルー