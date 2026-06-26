ザ・ドリフターズの加藤茶さんの妻で、タレントの加藤綾菜さんが6月25日、インスタグラムを更新。結婚15周年を報告しました。【写真を見る】【 加藤綾菜 】夫・加藤茶さんとの結婚15周年氷川きよしが “サプライズ祝福”綾菜さんは「結婚15周年を迎えました」と、報告するも「私達は全く忘れてました...」と自虐。続けて「すると...KIINAから記念日おめでとうとお花が届きました。」と、コメントと共に歌手・氷川きよしさんから