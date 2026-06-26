風俗店で働く女性を紹介してもらった見返りに紹介料＝スカウトバックを支払っていたとして、従業員2人が逮捕された東京・豊島区の風俗店が営業停止命令の行政処分を受けたことがわかりました。「スカウトバック」の支払いでの行政処分は、都内では初めてです。風営法違反で東京都公安委員会から行政処分を受けたのは、東京・豊島区東池袋の風俗店「レンタル美少女〜堕とされた優等生 池袋」です。きょう（26日）から120日間の