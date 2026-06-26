官民ファンドの「クールジャパン機構」が540億円を超える累積損失を公表するなか、クールジャパン戦略を担当する小野田大臣は26日、おととし決定した新たなクールジャパン戦略は「順調に進んでいる」と強調し、戦略を直ちに見直さない考えを示しました。2013年に設立された官民ファンドのクールジャパン機構は24日、累積損失額が540億円を超えたことを公表し、機構を所管する経済産業省は、「他の機関との統合または廃止を前提に具