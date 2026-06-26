タレントの若槻千夏（42）が、25日放送のフジテレビ「トークィーンズ」（木曜後11・00）に出演。ゲストの俳優を絶賛する場面があった。この日のゲストは俳優・一ノ瀬ワタル（40）。恋愛本でテクニックを学んできたという超ピュアな一ノ瀬が、自身考案のプランでインフルエンサー・なえなのとデートするVTRを、スタジオの女性陣と視聴し盛り上がった。緊張でタジタジ、なえなのと目も合わせられない一ノ瀬の姿に、若槻は「可