【おまけ23】 6月26日 無料公開 おまけ23を読む 【拡大画像へ】 講談社は6月26日、マンガ「婚約破棄された飯炊き令嬢の私は冷酷公爵と専属契約しました～ですが胃袋を掴んだ結果、冷たかった公爵様がどんどん優しくなっています～」おまけ23「追憶のかりじゅわホット・サンドウィッチ2」を月マガ基地にて無料公開した。 今回は「クロックムッシュ」のレシピを公開！ 初心者