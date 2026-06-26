【第52話】 5月26日 無料公開 □第52話を読む 【拡大画像へ】 竹書房は5月26日、のり伍郎氏によるマンガ「今泉ん家はどうやらギャルの溜まり場になってるらしい～DEEP～」第52話の無料公開を竹コミ！にて開始した。 第52話にて、慶太の職場に”オーナー”が来るという。ギャル一行も同じ時刻に居合わせており……。 なお、竹コミでは最新話となる第53話