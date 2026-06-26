【蔦谷里華 1st写真集 「泥中の華」】 8月19日 発売 価格：3,960円 「蔦谷里華 1st写真集泥中の華」（玄光社 刊） 【拡大画像へ】 玄光社は、「蔦谷里華 1st写真集 『泥中の華』」を8月19日に発売する。価格は3,960円。 本書は俳優・モデルとして活動する蔦谷里華さんの1st写真集。沖縄を舞台に、森や海など自然豊かなエリアから、沖縄の文化が根づく街中などさまざまなシ