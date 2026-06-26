ジョナサンの公式X（＠jona_official_）は、2026年6月30日まで使える割引クーポンを公開中です。会計金額から7％割引になるお得なクーポンです。店内飲食限定、6人まで会計時に公式Xのクーポン画像を提示するか、セルフレジでバーコードを読み込ませると利用できます。1会計で1枚、6人まで利用可能。店内飲食限定です。売店商品、持ち帰り、宅配では利用できません。また、他の金額割引券や％割引券との併用はできません。 ※画像