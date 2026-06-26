午後２時現在の東証プライム市場の値上がり銘柄数は７７２、値下がり銘柄数は７３９、変わらずは４４銘柄だった。業種別では３３業種中１４業種が上昇。値上がり上位に建設、食料、石油・石炭、陸運など。値下がりで目立つのは非鉄金属、情報・通信、電気機器など。 出所：MINKABU PRESS