おととし、三川町の住宅に侵入し女性を殺害したとして、一審で懲役１７年の実刑判決を受けたのち高等裁判所から控訴を棄却された男が期限までに上告しなかったことがわかりました。これにより男の懲役１７年の実刑判決が確定しました。 【写真を見る】「非常に悔しい」三川町の90歳女性殺害事件被告の男は上告せず、懲役17年の実刑判決確定二審で控訴棄却（山形） 懲役１７年の実刑判決が確定したのは三川町横川新田の無職、