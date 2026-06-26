【写真】和装で正座する京本大我／京本大我の過去の和装ショット 淡交社の公式Xで、京本大我（SixTONES）の和装姿が公開された。京本は淡交社の月刊誌『なごみ』で「京本大我亭主のもてなし」という連載を行っており、この写真は7月号のものだ。 ■京本大我が涼やかな和装姿で茶碗を手に 公開された写真では、京本は白と黒を基調とした涼やかな和装姿で畳の上に正座。手にはブルーのガラス製の茶碗を持ち、穏やかな微