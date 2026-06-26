チャリＴシャツ2,200円（税込）クリアファイル各400円（税込）フェイスタオル1,600円（税込）トートバッグ2,000円（税込）アクリルキーホルダー800円（税込）ダイカットステッカー400円（税込）ミラー600円（税込）折りたたみ傘3,500円（税込）7月1日より日テレ屋・24時間テレビチャリティーグッズ通販サイトなどでお求めいただけます。チャリTシャツは全国のイオングループのお店でもお取扱いいたします。※一部、お取扱いがない