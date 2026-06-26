OHK岡山放送の佐藤樹理アナウンサー(26)が25日、自身のインスタグラムを更新。炊き込みご飯を作ったことを報告した。 【写真】コーンがびっしり！美味しそうな匂いが漂ってきそうですね 「スーパーで″トウモロコシ″を見つけたので、コーン炊き込みご飯を作ってみました」と投稿し、炊飯器の中に黄色いコーンの粒がびっしりと入った写真を掲載。「この時季が来るのを今か今かと