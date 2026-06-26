ディズニー&ピクサー最新作『トイ・ストーリー５』の公開に合わせ、全国の上映劇場に「トイ・ストーリー」デザインの劇場オリジナルグッズが登場！「ウッディ」や「バズ・ライトイヤー」をはじめとするキャラクターのヴォイスキャスト、日本語吹替版声優陣のコメントを掲載した『トイ・ストーリー5』の劇場パンフレットも発売されます☆ 東宝 ディズニー&ピクサー映画『トイ・ストーリー５』グッズ 発売日