様々な人気キャラクターの公式ライセンスグッズを展開している家庭用品・日用品・雑貨メーカー「スケーター」から、「ダイカットぬいぐるみミラー mojojojo」が登場！ぬいぐるみのようなふわふわ感がかわいい「Nicky」「You never know」「John」「Leo」のバッグに付けて持ち歩けるミラーです☆ スケーター「mojojojo」ダイカットミラー 価格：各1,430円（税込）種類：全4種（Nicky、You never know、John、Leo）