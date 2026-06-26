俳優の村上虹郎さんが交際していた女性の顔を殴るなどの暴行を加え、全治1カ月以上の重傷を負わせたとして書類送検されました。【映像】書類送検された村上虹郎さん俳優の村上虹郎さん（29）はおととし、東京・渋谷区の自宅で当時交際していた女性の顔を複数回にわたって殴るなどの暴行を加え、全治1カ月以上の重傷を負わせた疑いがもたれています。捜査関係者によりますと、村上さんはほかにも、女性の髪の毛をつかんで頭を